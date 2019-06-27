Arsenal'de satış listesine konan Mustafi’ye Fenerbahçe talip oldu

Mesut Özil, Welbeck, Monreal, Koscielny, Mkhitaryan gibi futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanan Arsenal, tecrübeli stoper Mustafi’yi de satış listesine koydu. 2016 yılında Valencia’dan 41 milyon euro’ya transfer edilen Arnavut futbolcu geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 27 yaşındaki defansın performansı pek iç açmadı. Unai Emrey tarafından gözden çıkarılan Mustafi Fenerbahçe’nin transfer listesine girerken, Comolli’nin Mesut Özil’in de menajerliğini yapan Erkut Söğüt’ten oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

MUSTAFİ KİRALANIRSA...

Arsenal’le 2 yıl daha kontratı bulunan milli futbolcunun piyasa değeri hayli aşağı düşerken, Mustafi’nin her iki ayağını kullanma yeteneği ve Fenerbahçe’nin defansa tecrübeli bir oyuncu araması transfer şartlarını olumlu bir hale getiriyor. Mustafi’yi kiralamak için nabız yoklayan sarı lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde resmi adım atması bekleniyor. (TM Dijital Haber Merkezi)