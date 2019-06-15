Arsenal Mesut Özil'i satışa çıkardı

Arsenal menajeri Unai Emery'nin istediği verimi alamadığı ve teklif olması durumunda "değerlendirilmesi" raporu sunduğu Mesut Özil için günün en iddialı haberlerinden biri France Football'dan geldi.

Mesut Özil'in bu sezonki performansıyla Arsenal taraftarını hayal kırıklığına uğrattığını sütunlarına taşıyan France Football, Özil'in maliyet ve fayda analizi yapıldığı zaman Arsenal için beklentilerin çok altında olduğunu ve Arsenal Yönetimi'nin de Özil için tüm transfer opsiyonlarını değerlendirme kararı aldığını vurguladı.

Haberin detayında, "Arsenal, Emery ile beraber küllerinden doğmayı umut ederken, yüksek maliyetli Özil'in performansı hayal kırıklığı yarattı. Arsenal, Özil'in fiyat/kalite değerlendirmesini yaptığı zaman istediği sonucu alamıyor ve Emery de Özil'in takımdan ayrılmasına engel olmuyor" denildi.

Haberde ayrıca, Mesut Özil'in yılda 20 milyon euro (haftada 390 bin euro) almasına rağmen 6 gol, 3 asistlik performansıyla yüklü maliyetin karşılığını veremediği ve bu maliyetlerin Özil'e ilgi duyan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüpler için çok yüksek olduğunun altı çizildi.

(Sporx)