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04 Eylül 2020 Cuma 16:56:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 16:56:00

Arjantin basını Messi'nin Barcelona'da kalacağını iddia etti

Kaynak: AA

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Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi'nin bir sezon daha takımında kalacağı iddia edildi.

Arjantin basını, Lionel Messi'nin Barcelona'da bir sezon daha kalma kararı aldığını iddia etti.

Arjantin televizyonu TyC Sports ve Sphera Sports adlı spor haberleri portalı, futbolcuya yakın kaynaklara dayandırarak Messi'nin sözleşmesinin sona ereceği 30 Haziran 2021'e kadar Barcelona'da kalma kararı aldığını duyurdu.

Messi'nin Barcelona'da kalma kararıyla ilgili bir video kaydı yapıldığı ve en geç pazartesi gününe kadar bunun yayımlanacağı ileri sürüldü.

Diğer yandan Messi'nin serbest kalma bedeli LaLiga kurumu ile Arjantinli futbolcu arasında polemiğe neden oldu.

LaLiga'nın 30 Ağustos'ta yayınladığı ve Barcelona Kulübüne destek vererek, Messi'nin 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesinin halen geçerli olmasından dolayı ayrılması durumunda 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemesi gerektiği açıklamaya Arjantinli futbolcu karşılık verdi.

Messi'nin avukatlık bürosundan LaLiga'ya gönderilen metinde, bahsi geçen 700 milyon avroluk serbest kalma bedeli şartının sözleşmenin son bir yılında geçerli olmadığı savunuldu.

Ancak LaLiga kurumu Messi'ye hemen karşılık vererek, 30 Ağustos'taki açıklamasında yer alan ifadelerinin geçerli olduğunu, Messi'nin ayrılma kararını 10 Haziran'dan önce iletmemesinden dolayı Barcelona ile olan sözleşmesinin ve 700 milyon avroluk serbest kalma şartının 30 Haziran 2021'e kadar geçerliliğini koruduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Barcelona Kulübüne 25 Ağustos'ta avukatlık bürosu aracılığıyla faks göndererek ayrılma talebini ileten Messi, takımın sezon öncesine hazırlık kapsamında 30 Ağustos'ta yaptığı sağlık kontrolüne ve şimdiye kadarki antrenmanlara katılmadı.

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