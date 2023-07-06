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06 Temmuz 2023 Perşembe 20:32:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 20:32:00

Arda Güler, Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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Real Madrid'in kadrosuna kattığı genç milli yıldız Arda Güler, İspanyol devinin Türkiye'den transfer ettiği 3. futbolcu oldu.

Futbol kariyerine Gençlerbirliği'nin altyapısında başlayan Arda Güler, Şubat 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği 4,5 sezonda A takıma yükselen, A Milli Takım'da forma giymeye başlayan Arda, 18 yaşında dünyanın en önemli kulüplerini peşinden koşturdu.

Tercihini Real Madrid'den yana kullanan ve sözleşme imzalamak için İspanya'ya giden Arda Güler, eflatun-beyazlıların Türkiye'den transfer ettiği 3. futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Real Madrid, daha önce Gençlerbirliği'nden Njitap Geremi ve Fenerbahçe'den Elvir Balic'i transfer etmişti.

Başkent temsilcisine 1997'de Paraguay Ligi ekiplerinden Cerro Porteno'dan gelen Kamerunlu orta saha oyuncusu Geremi, 2 sezon kırmızı-siyahlı formayı giydikten sonra 1999'da Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol takımının formasını 3 sezon terleten Geremi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

1995'te geldiği Bursaspor'dan 1998'de Fenerbahçe'ye transfer olan Bosna Hersekli forvet Balic, bir sezon sonra Real Madrid'in yolunu tuttu. Başkent temsilcisiyle 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Balic, birçok kez farklı takımlara kiralandı.

Türkiye'de forma giyerken Real Madrid'e transfer olan 3 futbolcunun ortak özelliği Gençlerbirliği ile Fenerbahçe oldu.

TÜRKİYE'DEN REAL MADRİD'E GİDEN İLK TÜRK ARDA

Arda Güler, Türkiye'de doğup, altyapı eğitimini Türkiye'de aldıktan sonra Real Madrid'e transfer olan ilk Türk futbolcu oldu.

Efatun-beyazlılarda daha önce Almanya'da yetişen milli futbolcular Nuri Şahin ile Hamit Altıntop ve Almanya Milli Takımı'nı seçen Türk asıllı Mesut Özil top koşturdu.

Arda Güler, altyapı eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra Real Madrid'e giden ilk Türk olarak da kayıtlara geçti.

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