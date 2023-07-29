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Arda Güler, tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e döndü
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29 Temmuz 2023 Cumartesi 22:18:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 22:18:00

Arda Güler, tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e döndü

Kaynak: AA

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İspanyol temsilcisi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e döndüğünü duyurdu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun özel tedavi için Madrid'e döneceğini açıklamıştı.

Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

Etiketler : arda güler real madrid ispanya
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