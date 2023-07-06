VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Titanik enkazına turistik sefer düzenlerken patlamıştı! Şirket, operasyonlarını askıya aldı
Guterres: İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını kınıyorum
Lukaşenko, "durum daha da vahim olabilir" diyerek Avrupa'yı uyardı!
Arda Güler, Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirdi
Avrupa borsaları, ABD'den gelen verilerden sonra günü keskin düşüşle kapattı
ABD'den "acil soruşturma" talebi
06 Temmuz 2023 Perşembe 16:09:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 16:09:00

Arda Güler, Real Marid'de!

Kaynak: AA

ABONE OL

İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşmaya vardığı ve Arda Güler'in 6 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Milli futbolcu, yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde basına tanıtılacak.

DÜNYA DEVİNDEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, Arda Güler'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla da takipçilerine duyurdu.

Arda Güler'in transferinden önce Türkçe "yükleniyor" paylaşımını yapan başkent ekibi, sonraki paylaşımlarında transferi ve detaylarını açıkladı.

Etiketler : Arda Güler Real Madrid İspanya La Liga
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Ustaları andı

Ustaları andı
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX