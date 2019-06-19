19 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba
Aranan kan Margreitte
ABDULLAH Avcı’nın Enzo Roco ve Mirin’in performansını beğenmemesi üzerine arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Nürnberg’de forma giyen Avusturyalı stoper Georg Margreitter’i bitirmek üzere.
GÜNEŞ
■ Siyah-Beyazlı yönetimin 1.86’lık Margreitter ile her konuda anlaştığı öne sürüldü. Futbolcunun kulübü Nürnberg’in Bundesliga’dan düşmüş olmasından dolayı, Beşiktaş’ın bu transferi rahat bir şekilde halledeceği belirtiliyor. Oyuncu Nürnberg’de 29 maçta 2 gol attı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT