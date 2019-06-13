Antoine Griezmann için resmi açıklama geldi! 'Önümüzdeki sezon Barcelona forması giyecek'

Atletico Madrid CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Mart ayından bu yana nerede oynayacağı belliydi. Barcelona ile anlaşmıştı. Griezmann önümüzdeki sezon Barcelona'da oynayacak." dedi ve transferi resmen duyurdu. Barcelona'nın bu transfer için Atletico Madrid'e 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği kaydedildi.

Antoine Griezmann, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 48 müsabakada 21 gol 10 asistlik performans sergilemişti.

(Sporx)