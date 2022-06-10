VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu, terör yuvası Kandil için tarih verdi
Kardeş ülkeden övgü
Türkiye'nin haklılığı bir kez daha kanıtlandı!
AB için kırmızı alarm... Avrupa ekonomisini yok edecek
Bakan Varank: Boğaziçi Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası, araştırma projelerinde yer...
TÜREB Başkanı Erden, rüzgar enerjisine 10 yılda 14 milyar avro yatırım yapıldığını bildirdi
İkinci el otoda mayısta satışlar azaldı, fiyatlar arttı
Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü
Anthony Nwakaeme'nin yerine tartışılmayacak yıldız geldi!
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi!
İsveç Bakanı Linde'den çarpıcı Türkiye açıklaması
Wimbledon'da rekor para ödülü dağıtılacak
Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı
Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor
Washington için Riyad'ın önemi yeniden artıyor
Kırgızları eserleriyle dünyaya tanıtan isim: Cengiz Aytmatov
Bakan Ersoy 'Back to Realverse: Göbeklitepe' sergisini ziyaret etti
Çatışmada yakın temasa girilmiyor!
Yatırımı ülkesine yapan kazanacak!
Bilim insanları keşfetti: Kilit rol oynayabilir
Facebook, nefret reklamlarını engelleyemiyor
Elon Musk Twitter kullanıcı verilerine erişecek
70'lik paten tutkunu
Kibar Feyzo konağına hayat
10 Haziran 2022 Cuma 12:26:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 12:26:00

Anthony Nwakaeme'nin yerine tartışılmayacak yıldız geldi!

ABONE OL

Anthony Nwakaeme ile anlaşma sağlayamayan Trabzonspor, Süper Lig'i sallayan yıldızı transfer ediyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme'nin yerine yapacağı sansasyonel transferi duyurdu.

Trabzonspor'da taraftarların sevgilisi olan Anthony Nwakaeme ile yollar ayrılmak üzere. Bordo-Mavililer gerek maaş gerek sözleşme süresi konusunda yıldız futbolcuyla anlaşamadı. Taraftarlar Anthony Nwakaeme'nin ayrılığına üzülürken Bordo-Mavililer ses getirecek bir transfere imza atmak üzere.

ANTHONY NWAKAEME'NİN YERİ YILDIZ FUTBOLCUYLA DOLUYOR

Verdiği transfer haberleriyle adından söz ettiren dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme'nin yerine Trezeguet'yi transfer etmeye hazırlandığını yazdı. Habere göre Bordo-Mavililer, Aston Villa'ya resmi teklifini iletti.

TARAFTARLARI ŞİMDİDEN HEYECAN SARDI

Bordo-Mavililerde Anthony Nwakaeme üzüntüsü yaşanırken ligimizde büyük izler bırakan Trezeguet haberi taraftarları sevince boğdu. Aston Villa'nın Trabzonspor'a vereceği cevap merak edilirken Fırtına'nın transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Yarım sezonluğuna kiralandığı Başakşehir'de 13 maça çıkan Trezeguet 6 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Etiketler : Bordo-Mavililer Anthony Nwakaeme Aston Villa
Ayrılmadık

Ayrılmadık
Estetikle bambaşka biri oldu

Estetikle bambaşka biri oldu
Frankfurt'ta 400. sahne

Frankfurt'ta 400. sahne
İyi ki kaderime ortak oldun!

İyi ki kaderime ortak oldun!
Mutluluğa 'Yıldırım' düştü

Mutluluğa 'Yıldırım' düştü
Mahalleye dönüş

Mahalleye dönüş
2 yıllık dönüş

2 yıllık dönüş
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
Annem torun sayıklıyor

Annem torun sayıklıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX