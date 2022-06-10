Anthony Nwakaeme'nin yerine tartışılmayacak yıldız geldi!
Anthony Nwakaeme ile anlaşma sağlayamayan Trabzonspor, Süper Lig'i sallayan yıldızı transfer ediyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme'nin yerine yapacağı sansasyonel transferi duyurdu.
Trabzonspor'da taraftarların sevgilisi olan Anthony Nwakaeme ile yollar ayrılmak üzere. Bordo-Mavililer gerek maaş gerek sözleşme süresi konusunda yıldız futbolcuyla anlaşamadı. Taraftarlar Anthony Nwakaeme'nin ayrılığına üzülürken Bordo-Mavililer ses getirecek bir transfere imza atmak üzere.
ANTHONY NWAKAEME'NİN YERİ YILDIZ FUTBOLCUYLA DOLUYOR
Verdiği transfer haberleriyle adından söz ettiren dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme'nin yerine Trezeguet'yi transfer etmeye hazırlandığını yazdı. Habere göre Bordo-Mavililer, Aston Villa'ya resmi teklifini iletti.
TARAFTARLARI ŞİMDİDEN HEYECAN SARDI
Bordo-Mavililerde Anthony Nwakaeme üzüntüsü yaşanırken ligimizde büyük izler bırakan Trezeguet haberi taraftarları sevince boğdu. Aston Villa'nın Trabzonspor'a vereceği cevap merak edilirken Fırtına'nın transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
Yarım sezonluğuna kiralandığı Başakşehir'de 13 maça çıkan Trezeguet 6 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
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