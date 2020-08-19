Antalyaspor, Nuri Şahin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: AA
Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki futbolcu Nuri Şahin'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fraport TAV Antalyaspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orta saha oyuncusu Nuri Şahin ile anlaştığını duyurdu.
Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen deneyimli futbolcunun bir masada oturup, elindeki fotoğraf karelerine baktığı video eşliğinde 'Hoş geldin' başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi.
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