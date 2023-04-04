Ankaragücü 23 yıl sonra yarı finalde

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyunu rakip alana yıkan MKE Ankaragücü, Ali Sowe'un iki, Lamine Diack'ın ise bir golüyle önemli bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bir önceki turda da Beşiktaş'ı eleyen MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u da saf dışı bırakmayı başardı.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonundan sonra ilk kez yarı finalde yer alma hakkı elde etti.

MKE Ankaragücü, yarı finalde yarın oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının galibiyle karşılaşacak.

TRABZONSPOR ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Türkiye Kupası'nı daha önce 9 kez kazanan Trabzonspor, kupaya bu sezon çeyrek finalde veda etti.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenilen bordo-mavililer, son şampiyon unvanını taşıdığı ligde lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde bulunuyor.

Sezonu kupayla tamamlamak isteyen bordo-mavililer, bu hedefine de çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne yenilerek veda etti.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDEN 11 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 11 maç sonra mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, son olarak 1 Mayıs 2010'da Ankara'da yendiği rakibiyle daha sonra bu maça kadar oynadığı 11 karşılaşmayı da kazanamamıştı.

Başkent ekibi, rakibini tam 13 yıl sonra mağlup edip yarı final biletini aldı.