Andreas Samaris kaldı Fejsa Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer etmek istediği öne sürülen Ljubomir Fejsa ile ilgili yeni detaylar Portekiz basınında yer aldı.

O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica'nın Andreas Samaris ile yeniden anlaşması ve altyapıdan gelen Florentino Luis'e daha fazla şans verilmek istendiği için Fejsa'nın satışına onay verildiği kaydedildi. Ayrıca, son dönemde sakatlıkları nedeniyle ligde 16 maç kaçıran ve performansı düşen Fejsa'nın gözden düştüğü bilgisi de verildi.

YILLIK KONTRATI BENFICA'YA FAZLA GELİYOR

Yıllık 3 milyon euro net ücret alan Ljubomir Fejsa'nın ücretinin Benfica'ya fazla geldiği ve iki yıllık daha kontratının olduğu hatırlatılırken, bu nedenle Fenerbahçe'ye transferine de sıcak bakıldığı vurgulandı.

SAMARIS'TEN SONRA İKİNCİ PLANA DÜŞTÜ

2013/14 yazında Olympiakos'tan 4.5 milyon euro bonservis ücretiyle Benfica'ya geçen Ljubomir Fejsa, hem Jorge Jesus hem de Rui Vitoria dönemlerinde ilk 11'in değişmez ismi olmuş ancak Andreas Samaris'in yükselen formu ve yaşadığı sakatlıklar sonrası ikinci plana atılmıştı.

Ön libero mevkisinden görev alan Fejsa, Benfica formasıyla çıktığı 164 maçta yalnızca 2 gol atabildi.

(Sporx)