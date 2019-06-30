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30 Haziran 2019 10:44 | Pazar

Andre Silva, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri reddetti

Milan’ın yıldızı Andre Silva’nın hem Fenerbahçe’yi hem de Beşiktaş’ı reddettiği iddia edildi.

İtalyan basını, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Andre Silva'yla ilgilendiğini ancak Portekizli golcünün bu iki kulübe karşılık vermediğini iddia etti.

Geride kalan sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçiren ve bonservisi Milan'da bulunan Andre Silva için İtalya'dan transfer iddiası ortaya atıldı.

Calciomercato'da yer alan habere göre, geçen sezon takımla birlikte olmayan Portekizli golcü Andre Silva'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Milan'ın yeni Teknik Direktörü Giampaolo, 40 milyon euro ödenerek transfer edilen Andre Silva'yı sezon öncesi kampında düşünüyor. Milan teknik heyeti, Portekizli futbolcuyu yeniden kazanmak için seferber olacak.

Bunun yanı sıra Andre Silva'nın Milan'dan gönderilmesi de gündemde. Milan, kadro planlamasında yer verdiği futbolcu için gelecek olası teklifleri değerlendirip para kazanmak istiyor.

Bu doğrultuda İtalyan basınına göre, Süper Lig'den Fenerbahçe ile Beşiktaş, Andre Silva için Milan'ın kapısını çaldı. Ancak Portekizli golcü takımdan ayrılmak istese de bu iki kulübe gitmeyi düşünmediği ve bu nedenle temasların sonlandığı aktarıldı.

23 yaşındaki Andre Silva, geçen sezon Sevilla formasıyla 40 resmi maçta boy gösterirken 11 gole imza attı.

(Ntvspor)

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