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05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:11:00

Ancelotti, 2024'ten itibaren Brezilya'yı çalıştıracak

Kaynak: AA

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Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıkladı.

Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini doğruladı.

64 yaşındaki Ancelotti'nin İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Copa America ise 20 Haziran 2024'te başlayacak.

Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak.

Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.

Etiketler : carlo ancelotti brezilya real madrid
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