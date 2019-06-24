Anadolu Efes, Tolga Geçim'i kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Tolga Geçim'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, Tolga Geçim'i kadrosuna kattı.
Anadolu Efes, Tolga Geçim ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Banvit formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Tolga, 8.12 sayı, 3.44 asist ve 3.20 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.
Anadolu Efes, geçtiğimiz gün Avustralyalı forveti Brock Motum'a teşekkür ederek yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Milli forvet Tolga Geçim'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladık! #HoşGeldin Tolga! #BenimYerimBurası— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 24 Haziran 2019
Sen de gücüne güç katan takımımızı yerinde izlemek için kombineni al!
👉🏻 https://t.co/SXAd359hwT pic.twitter.com/aq7oI4eNzL
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Emre Mor, Rennes'in transfer listesine girdi
- Galatasaray yönetiminden Deniz Türüç'e: Seni alacağız. Acele etme, bizi bekle
- Kolarov'dan Roma'ya Fenerbahçe resti: Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin
- Beşiktaş, Crystal Palace’da forma giyen Jairo Riedewald’ı gündemine aldı
- Galatasaray'dan Martin Ödegaard bombası