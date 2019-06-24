Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, Tolga Geçim'i kadrosuna kattı.

Anadolu Efes, Tolga Geçim ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Banvit formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Tolga, 8.12 sayı, 3.44 asist ve 3.20 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

Anadolu Efes, geçtiğimiz gün Avustralyalı forveti Brock Motum'a teşekkür ederek yollarını ayırdığını açıklamıştı.