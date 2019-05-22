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22 Mayıs 2019 22:09 | Çarşamba

Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Banvit'i 81-72 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

Dengeli başlayan mücadelenin 3. dakikasını Banvit, 7-3 önde geçti. Konuk ekip, skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk çeyreği Anadolu Efes karşısında 24-18 üstün bitirdi.

İkinci periyot tempolu başladı. Anadolu Efes, Micic ve Simon'un sayılarıyla 13. dakika biterken beraberliği yakaladı: 26-26. Shelton ve Şehmus Hazer'in oyuna dahil olmasıyla hücumda ritmini bulan ve pota altından basketler kaydeden Banvit, devreyi 44-41 önde tamamladı.

İkinci yarıya Dunston'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, 22. dakikanın başında yeniden öne geçti: 46-44. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın diskalifiye edilmesinin ardından skor üstünlüğünü ele geçiren Banvit, hücumda Perez, Ragıp Berke Atar ve Shelton'la etkili oldu. Çeyreğin son bölümünde boyalı alandan uzun oyuncularıyla sayılar bulan ve yeniden öne geçen lacivert-beyazlılar, final periyoduna 64-62 üstün gitti.

Son çeyreğe Simon ve Onuralp Bitim'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, 35. dakikayı Dunston'ın üç sayılık basketiyle 74-67 önde geçti. Yaptığı etkili savunmayla Banvit'i durduran lacivert-beyazlılar, maçı 81-72 kazandı.

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