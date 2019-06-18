  • Bist 100
    93.587
  • Dolar
    5,8369
  • Euro
    6,5373
  • Altın
    252,4953
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılınıyor Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılınıyor
Quaresma'dan Fikret Orman'a jet yanıt Quaresma'dan Fikret Orman'a jet yanıt
Mahallede korku dolu günler, durdurulamıyor Mahallede korku dolu günler, durdurulamıyor
Hindistan'da 100’den fazla çocuk beyin iltihabından hayatını kaybetti Hindistan'da 100’den fazla çocuk beyin iltihabından hayatını kaybetti
FETÖ’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’a 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi FETÖ’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’a 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Mısır 'Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal' suçlamasını reddetti Mısır 'Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal' suçlamasını reddetti
Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzetbegoviç: Mursi, Mısır halkının özgürlüğü için verdiği mücadelede hayatını kaybetti Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzetbegoviç: Mursi, Mısır halkının özgürlüğü için verdiği mücadelede hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü: Şu anda 14 tane teknik direktör var, değerlendiriyoruz MKE Ankaragücü: Şu anda 14 tane teknik direktör var, değerlendiriyoruz
21 Haziran 2019 yaz gündönümü hakkında tüm bilmeniz gerekenler 21 Haziran 2019 yaz gündönümü hakkında tüm bilmeniz gerekenler
Anadolu Efes, şampiyonluğa bir adım uzakta Anadolu Efes, şampiyonluğa bir adım uzakta
Göztepe'den stat açıklaması: Bir sene daha Bornova Stadı'nda oynayacağız Göztepe'den stat açıklaması: Bir sene daha Bornova Stadı'nda oynayacağız
20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler listesi sizlerle! 20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler listesi sizlerle!
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi
Yedi asırlık caminin izlerine 15 yıllık çalışmayla ulaşıldı Yedi asırlık caminin izlerine 15 yıllık çalışmayla ulaşıldı
Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından 1 aydır bulunduğu Amerika'dan döndü Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından 1 aydır bulunduğu Amerika'dan döndü
Ulubey Kanyonu "ters ev" ile ziyaretçi çekecek Ulubey Kanyonu "ters ev" ile ziyaretçi çekecek
Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden evlilik sinyali! Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden evlilik sinyali!
Tarihi Sur'da konuklar butik otellerde ağırlanacak Tarihi Sur'da konuklar butik otellerde ağırlanacak
Mendil şarkısına poşetten elbise Mendil şarkısına poşetten elbise
Yeşilçam’ın Gardrop Fuat’ının az bilinen yönü Yeşilçam’ın Gardrop Fuat’ının az bilinen yönü
Azez'de ÖSO aracına bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 kişi yaralandı Azez'de ÖSO aracına bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Yeni filme yeni imaj Yeni filme yeni imaj
Halkbank ev kredisi oranları ne kadar? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir, oranları ne? Halkbank ev kredisi oranları ne kadar? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir, oranları ne?
Aile programı sunacak Aile programı sunacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Haziran 2019 13:05 | Salı

Anadolu Efes, şampiyonluğa bir adım uzakta

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu yenmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Türkiye'nin en üst düzey basketbol liginde normal sezonu lider tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, play-off çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçerek yarı finale çıktı. Bu turda Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Finalde Fenerbahçe Beko ile eşleşen Anadolu Efes, oynanan 5 maçın 3'ünü kazandı. Lacivert-beyazlı ekip, büyük avantaj yakaladığı serinin 6. maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.

Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçı kazanması durumunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

- Anadolu Efes, 14. şampiyonluğun peşinde

Anadolu Efes, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Anadolu Efes, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında da üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, yarın sahaya 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırmak ve 14. kez mutlu sona ulaşmak için çıkacak.

- Fenerbahçe'nin serisi sona erebilir

Anadolu Efes'in yarınki maçı kazanması durumunda Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 sezonluk şampiyonluk serisi sona erecek.

Başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in getirilmesinin ardından hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamladı.

Anadolu Efes, yarınki maçı kazanması halinde Fenerbahçe'nin 3 sezonluk şampiyonluk serisini de bitirecek.

- Ataman, 4. şampiyonluğu kovalıyor

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, yarın Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.

Ergin Ataman, kariyerinde 3'ü uluslararası organizasyonlarda olmak üzere toplamda 16 kupa kaldırdı.

- Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 52 yılın şampiyonları şöyle: 

Sezon       Şampiyon                   

1966-1967   Altınordu                  
1967-1968   İTÜ                        
1968-1969   Galatasaray                
1969-1970   İTÜ                        
1970-1971   İTÜ                        
1971-1972   İTÜ                        
1972-1973   İTÜ                        
1973-1974   Muhafızgücü                
1974-1975   Beşiktaş                   
1975-1976   Eczacıbaşı                 
1976-1977   Eczacıbaşı                 
1977-1978   Eczacıbaşı                 
1978-1979   Efes Pilsen                
1979-1980   Eczacıbaşı                 
1980-1981   Eczacıbaşı                 
1981-1982   Eczacıbaşı                 
1982-1983   Efes Pilsen                
1983-1984   Efes Pilsen                
1984-1985   Galatasaray                
1985-1986   Galatasaray                
1986-1987   Karşıyaka                  
1987-1988   Eczacıbaşı                 
1988-1989   Eczacıbaşı                 
1989-1990   Galatasaray                
1990-1991   Fenerbahçe                 
1991-1992   Efes Pilsen                
1992-1993   Efes Pilsen                
1993-1994   Efes Pilsen                
1994-1995   Ülkerspor                  
1995-1996   Efes Pilsen                
1996-1997   Efes Pilsen                
1997-1998   Ülkerspor                  
1998-1999   TOFAŞ                      
1999-2000   TOFAŞ                      
2000-2001   Ülkerspor                  
2001-2002   Efes Pilsen                
2002-2003   Efes Pilsen                
2003-2004   Efes Pilsen                
2004-2005   Efes Pilsen                
2005-2006   Ülkerspor                  
2006-2007   Fenerbahçe Ülker           
2007-2008   Fenerbahçe Ülker           
2008-2009   Efes Pilsen                
2009-2010   Fenerbahçe Ülker           
2010-2011   Fenerbahçe Ülker           
2011-2012   Beşiktaş Milangaz          
2012-2013   Galatasaray Medical Park   
2013-2014   Fenerbahçe Ülker           
2014-2015   Pınar Karşıyaka            
2015-2016   Fenerbahçe Ülker           
2016-2017   Fenerbahçe                 
2017-2018   Fenerbahçe Doğuş           (AA)

Yıldırım'ın danışmanı: Küçükkaya beni aramadı, ben onu aradım
Darbeci Sisi'den skandal karar! Mısır, TRT Arapça'yı engelledi
600 bin TL ödülle aranıyordu... O terörist öldürüldü!
Türkiye'nin en büyük projesinde geri sayım başladı!
Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Askerler ne zaman terhis olacak?
Son dakika.... Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 55 ilac daha geri ödeme listesine alındı
Emekliye Temmuz zammı hesaplandı! Emekli Temmuz ayı zammı ne kadar olacak?
Ameliyat 12 saat sürdü... Yeni yüzüyle ilk gün...
Yıldız futbolcudan Galatasaray'a net mesaj: Gelmeye hazırım
"Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü"
"Dımbıllan dayı" gökyüzünde konser verdi: Allah Başkan Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin
Son dakika... Sayıştay'dan İmamoğlu'na yalanlama!
Transferde sıcak gelişme! Fotoğraf basına sızdı
Köprülerden kaçak geçişten ceza kesilenlere müjdeli haber
Mısır'dan skandal karar! O talep reddedildi
11 tane vadetti, 1 tane yaptı... O da ücretli
Süper Lig devine 750 bin Euro'ya bombacı
İmamoğlu ile Küçükkaya yayından önce otelde görüşmüş
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat!
Doktor bu ne?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ