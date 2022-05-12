Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final serisinde ikinci maç yarın oynanacak
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.
Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşması Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın saat 19.30'da oynanacak. Serinin ilk maçında dün rakibini 90-66 mağlup eden Anadolu Efes, yarınki müsabakayı kazanması halinde yarı final vizesi alacak.
Müsabakayı Pınar Karşıyaka'nın galip tamamlaması durumunda yarı finale çıkacak takım 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak müsabakanın ardından belli olacak.