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27 Ağustos 2020 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 22:59:00

Altay'dan flaş Ricardo Quaresma açıklaması!

Kaynak: İHA

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Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu, Quaresma transferinde görüşmelerin olumlu devam ettiğini açıkladı. Ekmekçioğlu, transferde sürpriz bir isim daha açıklayacaklarını dile getirdi.

TFF 1. Lig'de fikstür kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezleri'nde yapıldı. Çekilen kuranın ardından Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ekmekçioğlu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Bizim bu sene 1. Lig'deki 3. yılımız, artık ligi biliyoruz. Takımları çok iyi tanıyoruz. Bu yıl istediğimiz oyuncularımızı da aldık. Geçen yıllara nazaran bu yıl transfer yasağıyla uğraşmadık. İlk defa transfer sıkıntısı olmadan bir yıla başladık. Transferlerimizle hızlı bir şekilde yol aldık" şeklinde konuştu.

Barış Ekmekçioğlu, Altay ile görüşme halinde olan Ricardo Quaresma'nın transferi hakkında ise "Quaresma konusunda, o bölgede boşluğumuz var. Quaresma da herkesin beğendiği dünya çapında bir futbolcu. Olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet diyelim. Quaresma dışında görüştüğümüz bir sürpriz isim daha var. Şu an için Quaresma konusunda olumluyuz" ifadelerini kullandı.

"DAHA NİCE CENKLERİMİZ VAR"

Altay'dan Fransa Lig 1 takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkaçar'ın transferinden dolayı çok mutlu olduklarının altını çizen Barış Ekmekçioğlu, "Bu yıl çıkmayı istedik ama çıkamadık. Bunun dışında bir başarımız oldu. Cenk kardeşimizi Avrupa'ya gönderdik. Bize çok moral veren mutlu eden bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Altyapıya verdiğimiz önemin 4-5 yıllık birikimin meyvelerini topluyoruz. Daha nice Cenklerimiz var. İnşallah darısı onların başına" açıklamasını yaptı.

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