Alt yapı devrimi sürüyor

GÜNEŞ

■TRABZONSPOR alt yapı kaynağından oyuncu üretmeye son sürat devam ediyor. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Bordo-Mavililer, son olarak genç takımlardan Sertan ve Muhammet’i futbol piyasasına sunacak. Fırtına, iki futbolcu ile kısa süre içinde profesyonel sözleşme imzalayacak.

İKİSİ DE GOL MAKİNESİ

■FIRTINA'NIN profesyonel sözleşme imzalayacağı oyunculardan Sertan, U19 takımında gösterdiği performansla en skorer isimlerin başında geliyor. Kanat forvet olan genç oyuncu, bu sezon forma giydiği maçlarda 14 gol atma başarısı gösterdi. Alt yapılarda 88 gol atan, U17’nin golcüsü olan Muhammet Akpınar ise güçlü fiziği ve son vuruşlardaki becerisiyle dikkatleri çekiyor. Bordo-Mavililer, önceki gün Eskişehirspor ile sözleşmesi biten 20 yaşındaki Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna katmıştı.