  • BIST
    115748
  • Dolar
    6,8612
  • Euro
    7,7521
  • Altın
    392,1350
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yeniden olağanüstü hal ilan edildi
Alman basını Türkiye'ye seyahat uyarısını sorguluyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili Vali Kaldırım'dan flaş açıklama: 114 hastamızı taburcu ...
İran, maske zorunluluğu getirdi, maskesiz kişilere hizmet verilmeyecek
Kovid-19 kapsamında okullarda alınacak önlemler
Vahşet evi! Bebeği yastıkla ölmeyince...
İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor
Yarışlara katılabilmek için kendi off-road aracını yaptı
TBMM başkanlık seçimi için toplanacak
İzin bile almadılar, düğün danslarını acil serviste yaptılar
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti
Her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Başkanı'ndan korona açıklaması: Yüzde 99'u zara ...
ABD'ye sürpriz Başkan adayı!
Uzaydan paylaşılan fotoğrafa tepki: İnsanları kandırmayın
Alex'in oğlu gitgide babasına benzemeye başladı
İstanbul'un göbeğinde skandal görüntüler! Yine park yine gençler!
Fransız Le Monde gazetesi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolünü yazdı... CHP bu haberi görmesin
Meteoroloji uyardı! Doğuda yağmur, batıda sis ve pus
Bir günde 10 bin 853 yeni korona vakası tespit edildi! Rekor artış...
Fenerbahçe evinde mutlu
İstanbul Boğazı'nda tekne alev aldı, sahil güvenlik ekipleri söndürdü
Eda Ece sevgilisi ile sokak ortasında kavga etti!
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 kişide Kovid-19 tespit edildi
05 Temmuz 2020 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 09:30:00

Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı

ABONE OL

Bayer Leverkusen'i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.

Almanya Kupası'nın finalinde Bayer Leverkusen’i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih 16’ncı dakikada David Alaba ve 24’üncü dakikada Serge Gnabry’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İki takımın da gol pozisyonları bulduğu ikinci yarıda Bayern Münih, 59’uncu dakikada Robert Lewansdowski’nin topu filelere göndermesiyle 3-0 üstünlük kurdu.

Bayer Leverkusen'in 64’üncü dakikada Sven Bender’in golüyle durumu 3-1’e getirdiği maçta Bayern Münih, 89’uncu dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve 4-1 öne geçti.

Bayer Leverkusen 90+5’inci dakikada bir penaltı kazandı. Kai Havertz’in penaltı atışını gole çevirmesiyle karşılaşma Bavyera ekibinin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Böylelikle Bayern Münih 20’nci kez Almanya Kupası’nı müzesine götürdü.

Ligde de şampiyon olan Bayern Münih geçen sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunu da iki kupayla kapattı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, kupayı Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer'e verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşma öncesinde Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER