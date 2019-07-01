Allahyar Sayyadmanesh, Ülker Stadyumu'nda görüntülendi

Sarı-lacivertlilerin henüz resmi olarak transferini açıklamadığı golcü futbolcunun FBTV kameralarına röportaj verdiği gözlemlendi.

İLK MİLLİ MAÇINDA GOL ATTI

Fenerbahçe'ye transferinin açıklanmasının ardından İran Milli Takımı'na seçilen Allahyar, ülkesinin Suriye ile oynadığı dostluk maçında ilk kez kendini gösterme fırsatı bulmuş ve golle buluşmuştu.

İNGİLZLERDEN ÖVGÜ

İngiliz gazetesi The Guardian, gelecek vaat eden 60 futbolcu arasında gösterdiği Allahyar'ı Asya'nın en yeteneklisi olarak vitrine çıkarmıştı. Analizde Allahyar'ın iki ayağını kullandığı, hava toplarında etkili olduğu ve İran'ın ilerde önemli isimlerinden biri olacağı aktarılmıştı.