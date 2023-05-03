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03 Mayıs 2023 Çarşamba 20:47:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 20:47:00

Ali Palabıyık sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasını yöneten hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Pazar günü oynanan Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda müsabaka hakemine, performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır." denildi.

Bandırmaspor Kulübü, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müsabakanın VAR kayıtlarının incelenmesini talep ederek, penaltı kararının sonuca etki ettiğini savunmuştu.

Etiketler : Ali Palabıyık TFF Bandırmaspor
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