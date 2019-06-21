Ali Koç'tan transfer müjdesi: Güzel isimler yolda

'Fener OL'un Fenerbahçe WinWin programında başkan Ali Koç, transfer çalışmaları hakkında flaş bir açıklama yaptı.

"GÜZEL İSİMLER YOLDA"

Sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunan başkan Ali Koç, "Bugünden kapanışa kadar atılacak SMS sayısını 2 ile çarpalım. Bu sayıyı yönetim olarak biz ekleyeceğiz ve bir transferde kullanacağız. Güzel isimler yolda!" dedi.

"İYİ BİR OYUNCU ALINIR"

Ali Koç sözlerini "Basit bir hesap yapalım. 1 milyon SMS atılsa 20 milyon TL yapar, ikiyle çarpınca 40 milyon TL eder. İyi bir oyuncu alınır." ifadeleriyle tamamladı.