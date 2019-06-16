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16 Haziran 2019 14:14 | Pazar

Ali Koç açıkladı! 'Aziz Yıldırım dönemi ibra...'

Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mali genel kurul toplantısı başladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile genel kurul üyeleri katıldı.     

Genel kurul divan başkanlığına, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük seçildi.     

Başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 döneminin ibraya sunulacağı kongrede, kulübün 2019 yılı bütçesi oylanacak.     

Bu arada, genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.

ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2018 yılının ilk 4 ayındaki Aziz Yıldırım döneminin geçen sene mali yönden ibra edildiğini ve bir daha oylama yapılmasına gerek kalmadığını söyledi.

Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşma yapan Ali Koç, 2 bine yakın bir katılımın olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl iki ayrı yönetimin görev aldığını ve ayrı ayrı ibra konusunun polemik oluşturduğunu belirten Ali Koç, şunları kaydetti:

"2018 yılının ibrası nasıl olacak diye konuyu ele aldığımızda, geçen senenin ilk 4 ayı eski yönetimin ibra edilip edilmediğiyle ilgili Vefa (Küçük) Bey'le bir görüşme yaptık. Biz acaba senenin tümünü mü yoksa bir dönemini mi oylamak gerekiyor diye görüştük. Vefa Bey'le yaptığımız istişarelerde bize, 2018'in ilk 4 ayının ibra edilip edilmeme konusunda tereddütler olduğunu söyledi. O zaman hepsini ibraya sunalım, iki ayrı yönetim iki ayrı dönem olarak, dedik.

İlk 4 ay eski yönetim, son 7 ay bizim, 1 ay 5 gün de ara dönem kalıyordu. Bütün yılı oylarız, bir ederiz, zabıtlara da geçer, en azından genel kurul daha resmi şekilde olur, dedik. İki ayrı gündem maddesi koyduk. Eski yönetimin ibra edilmeyeceği polemik konusu oldu. Tamamen teknik bir konuydu. Daha sonra bize gelen geri bildirimler sonucunda, geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğuna kanaat getirdik.

Sayın başkan Aziz Yıldırım, ibra edilmeyeceğiyle ilgili aynı duygu ve düşüncelere katılmış. O da ibra konusunda mektup yolladı. Ona da katılıyoruz. Derneklerde 3 ay itiraz hakkınız var. Size ne sunulursa sunulsun oylama yapıldı yapılmadı, 3 ay içinde itiraz olmazsa zaten kesinleşmiş karardır. Dolayısıyla geçen senenin ibrası kabul görmüştü. B maddeleri gündemden çıkaracağız."

İbra konusunda düşüncelerini de aktaran Ali Koç, "AŞ'de mevzuat ayrıdır, derneklerde ayrıdır. Derneklere gelince herhangi bir usulsüzlük, yanlışlık olmadığı takdirde, zaten teamül ibra üzerinedir. İbra edilip edilmeyeceği iyi düşünülmeli. Fenerbahçe'mizin mahkeme kapılarında olmaması gelenektir. Geçen senenin ibrası yeterlidir. Tekrar bir ibraya gerek olmadığı ifade edildiği için bunu kabul ediyoruz. Geçen sene iki ayrı dönem, hızlı bir oylamayla yapıldı. Üç aylık süreçte de itiraz olmadığı için ibra geçerlidir. Önemli olan gönüllerde, vicdanlarda ibradır. Bu da sizlere kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, genel kurulda ilerleyen saatlerde de konuşma yapacağını belirtti.

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