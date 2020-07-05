Alex'in oğlu gitgide babasına benzemeye başladı

2004-05 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de 2012-13 sezonuna kadar top koşturan ve efsaneleşen Alex de Souza, çocuğu Felipe'nin doğum gününde fotoğraflarını paylaştı.



10. yaşına giren Felipe'nin birçok yaşından görsellerin bulunduğu paylaşımda ikilinin son halleri arasındaki benzerlik sosyal medyada gündeme oturdu.

Babası Alex'e bire bir benzeyen Felipe için "Küçük Alex olmuş" yorumları yapılırken Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün altyapısına alınması yönünde espriler yaptı.

Birkaç yıldır Brezilya'da son derece popüler olan futsal oynayan ve yeteneğiyle kendine hayran bırakan Felipe'nin gollerini zaman zaman Alex Instagram hesabından paylaşıyor.