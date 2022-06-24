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24 Haziran 2022 Cuma 14:51:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 14:51:00

Akdeniz Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı Busenaz Sürmeneli ile Ferhat Arıcan taşıyacak

Kaynak: AA

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Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'ndaki açılış seremonisinde Türk Bayrağı'nı milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıyacak.

Oran kentinde 25 Haziran-6 Temmuz tarihinde düzenlenecek organizasyon yarın başlıyor.

Toplam 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katılacak.

Türkiye'yi, oyunlara 321 sporcu temsil edecek. İtalya 371, Cezayir 324 ve Fransa 313 sporcuyla organizasyonda yer alan ülkeler oldu.

Yarın TSİ 21.00'de açılışı yapılacak organizasyonda Türk Bayrağı'nı milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıyacak.

Etiketler : 25 Haziran-6 Temmuz Fransa Cezayir Busenaz Sürmeneli Ferhat Arıcan
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