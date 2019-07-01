01 Temmuz 2019 14:22 | Pazartesi
Ahmet Canbaz Trabzonspor'da
Trabzonspor, Werder Bremen'den 21 yaşındaki Ümit Milli oyuncu Ahmet Canbaz ile anlaştı.
Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor şimdi de Ahmet Canbaz'a imza attırıyor.
Werder Bremen'in ikinci takımında oynayan Canbaz, orta sahada oynuyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı 1 gol attı.
(TRT Spor)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mbaye Diagne'den Galatasaray'a büyük şok: Arabistan'a gitmiyorum
- Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen duyurdu
- Galatasaray’da son dakika transfer haberleri (1 Temmuz)
- Trabzonspor, John Mikel Obi'yi transfer ettiğini duyurdu
- Yunus Akgün'ün menajeri sonunda isyan etti: Artık bıktım, yasal işlem başlatacağım