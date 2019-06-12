12 Haziran 2019 16:20 | Çarşamba
Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Yusuf Yazıcı için Lille'den gelen transfer teklifini reddettik
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ligue 1 ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı için transfer teklifi aldıklarını fakat bu teklifi reddettiklerini açıkladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ligue 1 ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı için transfer teklifi aldıklarını fakat bu teklifi reddettiklerini açıkladı. ,
(TRT Spor)
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