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20 Haziran 2022 Pazartesi 10:52:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 10:52:00

Aerobik cimnastikte dünya ikincisi Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye döndü

Kaynak: AA

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Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın tek kadınlar finalinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Türk bayrağını dünyanın her noktasında dalgalandırmak için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

"Bu sefer altın olmadı ama koleksiyona bir gümüş madalya ekledik." diyen Ayşe Begüm Onbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bir çalışma sürecinin ardından bu başarıyı elde ettik. Çok emek verdik ve çalışmalarımızın karşılığını aldık. Emeği geçen herkese, özellikle de beni asla yalnız bırakmayan, her düştüğümde kaldıran antrenörüm Mehmet Ali Ekin'e teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni destekleyen aileme, arkadaşlarıma, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Cimnastik Federasyonu'muza, yarış boyunca bizi yalnız bırakmayan başkanımız Sayın Suat Çelen'e, teknik ekibimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, Türkiye'den güzel desteklerini gönderen tanıdığım tanımadığım tüm güzel insanlara, kısacası herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Çok şükür bu madalyayı takmak nasip oldu. Çok mutluyuz. Türk bayrağını dünyanın her noktasında dalgalandırmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

Etiketler : Adnan Menderes Havalimanı Ayşe Begüm Onbaşı Aerobik Cimnastik
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