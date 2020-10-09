Abdurrahim Albayrak istifadan döndü

Galatasaray'da, Kasımpaşa yenilgisi sonrası Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Fatih Terim'in katıldığı kritik bir toplantı gerçekleşmişti. Herkesin nefesini tutarak ne kararlar alınacağını beklediği görüşmeden; 'birlik ve beraberlik' mesajı çıkmış, "Şampiyonluğun en büyük adayı yine Galatasaray'dır" yorumu yapılmıştı. Ancak söz konusu toplantının bu kadar sakin geçmediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Abdurrahim Albayrak'ın, Terim'in katılıp sonra ayrıldığı toplantıda çok gergin olduğu, transferler ve takıma gerekli takviyelerin yapılmaması sebebiyle kendisi ile yönetimi sorumlu tuttuğu bildirildi.

Fanatik'in haberine göre; Albayrak'ın, "Biz niye transfer yapamıyoruz" çıkışına Başkan Cengiz ve yanındakiler, "Limit aşımı halinde sıkıntı yaşarız, bu riski alamayız" cevabını verdi. Bunun üzerine Albayrak'ın, "O zaman ben bırakayım" diyerek istifa kararı aldığı, ancak daha sonra sakinleştirilerek bu kararından döndürüldüğü öğrenildi.

"100 MİLYON EURO MU VEREYİM?"

Flaş transferlerde her zaman ön plana çıkan ancak bu kez taraftarların eleştirdiği isimlerden biri haline gelen deneyimli yöneticinin, bu durumdan da rahatsız olduğu konuşuluyor. Daha önce kulübe sıkıntılı anlarda maddi katkı da yapan Albayrak'ın, artık buna da sıcak bakmadığı biliniyor. Hatta Albayrak, yakın çevresinin, "Başkanlığa adaylığını koy" şeklindeki ısrarlarına, "Ne yapayım, başkan olayım da cebimden bu kez 100 milyon Euro mu çıkarayım?" cevabını verdiği öne sürülmüştü.