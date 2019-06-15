'Abdülkadir ve Yusuf en iyi yere gidecekler, en iyi parayla gidecekler'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu'nda yurt dışına transferi gündemde olan Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı ile ilgili son sözü söyledi. Ağaoğlu, "Asla ve asla Abdülkadir ve Yusuf'u sıradan bir oyuncu transferi gibi yurt dışına yollamayı düşünmüyoruz. En iyi yere gidecekler, en iyi parayla gidecekler, en iyi şekilde ülkelerini ve kulüplerini temsil edecekler. Ben bu transferlere izin verirsem şehrime, kulübüme, ülke ekonomisine ihanet etmiş olurum" dedi.