02 Temmuz 2019 13:34 | Salı
Abdülkadir Ömür gelecek sezon 10 numaralı formayı giyecek
Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
Bordo-Mavililer'in altyapısından yetişen ve performansıyla devleri peşine takan Abdülkadir Ömür, numarasında yine değişikliğe gitti.
Geçen sezon başında Trabzonspor'un sembol rakamı olan '61'i sırtına geçiren 20 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Bu durum Bordo-Mavili taraftarlar tarafından da sosyal medyada oldukça olumlu karşılandı.
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