ABD Açık'ta Kerber ve Martic üçüncü tura yükseldi

ABD Açık'ta Kerber ve Martic üçüncü tura yükseldi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gününde 2016 yılının şampiyonu Alman Kerber, vatandaşı Anna-Lena Friedsam ile karşılaştı.

Bir saat 40 dakikada tamamlanan karşılaşmada Friedsam'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Kerber, üçüncü tura yükseldi.

Günün öne çıkan diğer maçında Hırvat Petra Martic, Ukraynalı Kateryna Bondarenko'yu bir saat 22 dakika sonunda 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Öte yandan Belaruslu tenisçi Aliaksandra Sasnovich, ikinci turda 12 numaralı seribaşı Marketa Vondrousova'yı 2-0'lık skorla saf dışı bıraktı. Sasnovich, Çek rakibini bir saat 5 dakika süren mücadelede 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.