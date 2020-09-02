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02 Eylül 2020 Çarşamba 21:04:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 21:04:00

ABD Açık'ta Kerber ve Martic üçüncü tura yükseldi

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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 8 numaralı seribaşı Petra Martic ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber üçüncü tura kaldı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gününde 2016 yılının şampiyonu Alman Kerber, vatandaşı Anna-Lena Friedsam ile karşılaştı.

Bir saat 40 dakikada tamamlanan karşılaşmada Friedsam'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Kerber, üçüncü tura yükseldi.

Günün öne çıkan diğer maçında Hırvat Petra Martic, Ukraynalı Kateryna Bondarenko'yu bir saat 22 dakika sonunda 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Öte yandan Belaruslu tenisçi Aliaksandra Sasnovich, ikinci turda 12 numaralı seribaşı Marketa Vondrousova'yı 2-0'lık skorla saf dışı bıraktı. Sasnovich, Çek rakibini bir saat 5 dakika süren mücadelede 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.

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