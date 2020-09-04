A Milliler, Uluslar Ligi'ne kötü başladı
Kaynak: TRT Spor
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan'ı konuk etti.
Ay-Yıldızlı ekibimiz, karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Macaristan'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.
A Milli Takımımız, 6 Eylül Pazar günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
Karşılaşma saat 21.45'ten itibaren TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
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