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04 Eylül 2020 Cuma 00:35:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 00:35:00

A Milliler, Uluslar Ligi'ne kötü başladı

Kaynak: TRT Spor

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan'ı konuk etti.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Macaristan'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

A Milli Takımımız, 6 Eylül Pazar günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

Karşılaşma saat 21.45'ten itibaren TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

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