31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:30:00
A Milli Takım'da Mert Çetin aday kadrodan çıkartıldı
Kaynak: AA
ABONE OL
Mert Çetin, sağ ayak tabanında yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'nın Hellas Verona takımında forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Milli takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak.