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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
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02 Temmuz 2023 Pazar 18:58:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 18:58:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Kaynak: AA

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu.

Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", 13-17 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.

Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, lig etabını 21 puanla 6. sırada bitiren İtalya oldu. Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde İtalya'yı geçmeyi başarırsa yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Etiketler : FIVB Milletler Ligi Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya
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