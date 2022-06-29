29 Haziran 2022 Çarşamba 10:25:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 10:25:00
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'ya 3-1 yenildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.
Milli takım, 3. haftanın ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 3. hafta mücadelesine 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada başladı.
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