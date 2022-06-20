20 Haziran 2022 Pazartesi 10:51:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 10:51:00
A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti
Kaynak: AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.
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