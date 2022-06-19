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19 Haziran 2022 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 11:15:00

A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde finalde

Kaynak: AA

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de Türkiye, ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk seti 27-25 kazanan milli takım, ikinci seti 25-21 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Türkiye, final maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini hedefliyor.

Etiketler : Hırvatistan Türkiye A Milli Takım
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