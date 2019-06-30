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30 Haziran 2019 17:25 | Pazar

93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance isimli safkan kazandı

At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan, 2.27.73'lük derecesiyle kazandı.

Veliefendi Hipodromu'nda üç yaşlı safkan 20 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarışı, 2.27.73'lük derecesiyle "The Last Romance" adlı safkan ilk sırada tamamladı. Yarış günü Jiminy Cricket'in yarışa katılmayacağı açıklandı ve koşu, 20 safkanın katılımıyla gerçekleşti.

İkinciliği 2.28.01'lik derecesiyle "Kuzey Kafkasyalı" adlı tay, üçüncülüğü 2.28.27'lik derecesiyle "Hürat" adlı safkan ve dördüncülüğü 2.28.63'lük derecesiyle "Scoutleo" isimli at elde etti.

Kazanan at, sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı

Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "The Last Romance", sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödendi.

Koşuda dereceye giren atlar için 771 bin 375 lira da yetiştiricilik primi dağıtıldı.

93. Gazi Koşusu'nu kazanan "The Last Romance" adlı safkanın sahibi Melis Kurtel Emin'e, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 847 bin 585 lira verildi.

Ahmet Çelik üst üste 5. kez

Jokey Ahmet Çelik, üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

Yarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey olma unvanını geliştirdi.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" ve 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı da birinci sırada bitirdi.

Son 13 yılın en hızlısı

Ahmet Çelik, "The Last Romance" ile son 13 yılın en hızlı Gazi Koşusu birinciliğini elde etti.

2006 yılında Halis Karataş, "Hizel Beyi" adlı tayla 2.27.60'lık dereceyle birinci olmuştu. Bu koşudan sonraki en iyi dereceyi 2019 yılında Ahmet Çelik elde etti.

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

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