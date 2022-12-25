87. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporcular belli oldu

Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.05'te başlayan 10.5 kilometrelik koşu, Ankara Garı'nda sona erdi.

Organizasyonda kadınlarda 33.09.87'lik derecesiyle Sümeyye Erol birinci olurken, 34.13.10'la Derya Kunur ikinci, 34.46.23'le Urkuş Işık üçüncü sırayı aldı.

Hüseyin Can, erkeklerde 29.11.98'lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamlarken, 29.45.94'le Mahsun Değer ikinci, 30.05.31'le Ramazan Özdemir üçüncü oldu.

Yarış sonrası Yaşar Doğu Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, törende yaptığı konuşmada, 87. Büyük Atatürk Koşusu'na katılan sporculara teşekkür etti.

Koşunun daha da büyüyebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Çintimar, "Bu yarışın kazananı ve kaybedeni yoktur. Önemli olan 87'ncisini düzenlediğimiz Büyük Atatürk Koşusu'na katılabilmektir. Yarışta dereceye girenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Yarışta dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri protokol üyelerince verildi.