VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız"
KKTC'deki yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Yunanistan'ın Ege'de "12 mil" kararı almayı planladığı iddiası
Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile berabere kaldı
Arnavutköy'de İSKİ çalışması nedeniyle 12 saat su kesintisi uygulanacak
25 Aralık 2022 Pazar 19:20:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 19:20:00

87. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporcular belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 87. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.05'te başlayan 10.5 kilometrelik koşu, Ankara Garı'nda sona erdi.

Organizasyonda kadınlarda 33.09.87'lik derecesiyle Sümeyye Erol birinci olurken, 34.13.10'la Derya Kunur ikinci, 34.46.23'le Urkuş Işık üçüncü sırayı aldı.

Hüseyin Can, erkeklerde 29.11.98'lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamlarken, 29.45.94'le Mahsun Değer ikinci, 30.05.31'le Ramazan Özdemir üçüncü oldu.

Yarış sonrası Yaşar Doğu Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, törende yaptığı konuşmada, 87. Büyük Atatürk Koşusu'na katılan sporculara teşekkür etti.

Koşunun daha da büyüyebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Çintimar, "Bu yarışın kazananı ve kaybedeni yoktur. Önemli olan 87'ncisini düzenlediğimiz Büyük Atatürk Koşusu'na katılabilmektir. Yarışta dereceye girenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Yarışta dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri protokol üyelerince verildi.

Etiketler : büyük atatürk koşusu sporcu atletizm
Madrid'de sevgi seli

Madrid'de sevgi seli
Enstrümanlarını bağışladılar

Enstrümanlarını bağışladılar
Zombi avcısı Şafak

Zombi avcısı Şafak
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
50 yılı kül oldu

50 yılı kül oldu
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi

'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi
Hayatının kırılma anını açıkladı

Hayatının kırılma anını açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX