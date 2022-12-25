87. Büyük Atatürk Koşusu başladı

Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.05'de başlayan koşu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, her geçen yıl teveccühün arttığı yarışmaya bu yıl da 3 binden fazla yarışmacının katıldığını söyledi.

Sporun her türlü hava koşuluna rağmen insanları bir araya getirdiğini belirten Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sporun coşkusunu hissediyoruz. Atletizm en önem verdiğimiz branşlardan birisi. Bu yıl 225 bin gencimiz, çocuğumuz atletizme başladı. Sporun tüm branşındaki mücadelemiz ve çıtamızın yükselişi devam edecek. Yarışa katılan tüm sporculara başarılar diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, startı vermesinin ardından kendisi de koşuya katıldı.

10.5 kilometrelik koşuda, Dikmen Caddesi, Cevizlidere, Türkocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan Meydanı ve Ankara Garı rotası takip edilecek.