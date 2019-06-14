7 milyon euro'luk teklif reddedilmişti! Gözler Medel'den gelecek parada
Jeremain Lens ve Ricardo Quaresma'nın satışı için başlatılan girişimlerden sonuç alamayan Beşiktaş, transferde gözünü Copa America'ya çevirdi. Şilili futbolcusu Gary Medel'in turnuvada göstereceği başarılı performansla transfer teklifi almasını bekleyen siyah beyazlılar bu transferden gelecek parayı dış transferde kullanmak istiyor.
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girerken, sözleşmeleri biten oyuncuların yanı sıra Jeremain Lens, Ricardo Quaresma ve Gary Medel'e de takım aranıyor. Lens ve Quaresma için yapılan girişimlerden hiçbir sonuç çıkmadı. İki futbolcu da Beşiktaş'taki şartlarının aynısı olursa ayrılabileceklerini ya da sözleşme fesih bedellerinin ödenmesi gerektiğini yönetime iletti. Bilindiği üzere Quaresma 1 milyon 750 bin Euro, Lens ise 2 milyon 300 bin Euro garanti ücret alıyor.
Bu gelişmelerden sonra gözler takımdan ayrılmak isteyen Medel'e çevrildi. Bu gece başlayacak Copa America'da Şili Milli Takımı'yla boy gösterecek olan tecrübeli orta sahanın buradaki performansına umut bağlayan siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun satışından gelecek parayı transfer operasyonunda kullanmayı hedefliyor.
7 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Gary Medel için devre arasında Premier Lig ekiplerinden West Ham United teklif yapmış ancak o dönem şampiyonluk hedefi olan Beşiktaş, 7 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. Şilili futbolcu, Beşiktaş'tan yılda 2 milyon 300 bin Euro garanti ücret alıyor.
(Sabah)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray'dan şok transfer tepkisi: Florya'dan arsa mı alıyoruz
- Galatasaray, Radja Nainggolan'a resmen talip oldu! Görüşmeler başladı
- Fenerbahçe transferde UEFA'nın vereceği kararı bekliyor
- A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan taraftar özür diledi! Belözoğlu'ndan ilk yorum
- Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak