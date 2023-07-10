662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu

İsmail Balaban'ın Şahali Kurt, Mecit Yıldırım, Cengizhan Şimşek, Özkan Yıldırım ve Hüseyin Gümüşalan'ı, Yusuf Can Zeybek'in ise bir turu güreşmeden geçerek Rıza Yıldırım, Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek geldiği finalde iki Antalyalı başpehlivan çayıra cazgırların anonsuyla davet edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim çayıra inerek başpehlivanlara başarı diledi.

Balaban ve Zeybek kol bağlaması sonrası peşreve çıkarken, iki başpehlivan da izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı.

2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kuşanan İsmail Balaban'la 2021 yılından bu yana Kırkpınar'da baş boyunda güreşen Yusuf Can Zeybek, yakın tarihte 24. Kumluca Yağlı Güreşleri ile 2. Kaş Yağlı Güreşleri'nde karşı karşıya gelmiş, bu müsabakaları Balaban kazanmıştı.

Meydan başhakemlerinden Kocaeli bölgesinden Olgay İnce'nin yönettiği müsabaka, İsmail Balaban'ın ataklarıyla başladı. Yusuf Can Zeybek, müsabakanın büyük bölümünü İsmail'in kasnağa ataklarını savuşturmakla geçirdi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında kaşı açılan Yusuf Can Zeybek'e müdahale için sağlık ekipleri çayıra çağrıldı. Müdahale sırasında kısa süre duran güreş yeniden başladı. Müsabakanın 23. dakikasında İsmail Balaban'ın kasnaktan rakibinin bacağını yakalaması heyecanı yükseltti ancak Yusuf Can Zeybek'in atağı bertaraf etmesiyle güreş normal seyrine döndü.

Normal sürenin bitimine on dakika kala Yusuf Can Zeybek'e pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar verildi. Bu karardan sonra güreş biraz daha hareketlense de 40 dakikalık normal sürede yeniş çıkmaması nedeniyle "altın puan" da denilen puan alanın kazanacağı bölüme geçildi.

Güreşe başlamadan başpehlivanların birbirine sarılmaları seyirciden büyük alkış aldı.

Müsabakanın 49'uncu dakikasında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ın dalmasından faydalanarak rakibini bacağından yakalayıp düşürerek arkasına geçti ve aldığı puanla başpehlivanlığı kazanmayı başardı.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN, BU DUYGUYU BANA YAŞATTI"



662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Başpehlivan Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a inanarak geldiğini, kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Zeybek, "Çok mutluyum, bu anı çok beğendim, Allah bana da nasip etti. Ustama çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldu, beni destekledi. Ben buradan seyircilere sesleniyorum. Biz burada sadece maçımızı yapıyoruz. Ustam her zaman 'Kim iyiyse o galip gelsin.' diyor. Allah ondan razı olsun. Buraya inanarak geldim. 'Bu kemeri alacağım. Edirne sokaklarında yürüyeceğim.' dedim. Allah'a şükürler olsun, bu duyguyu bana yaşattı. Buradan bütün seyircilerime teşekkür ediyorum. Ekran başından izleyen tüm seyircilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞPEHLİVAN YUSUF CAN ZEYBEK ALTIN KEMERİ KUŞANDI



662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, altın kemerini kuşandı.

Final güreşleri ardından şeref tribünü önündeki podyumda ödül töreni düzenlendi.

Başpehlivanlık boyunda birinci olan Yusuf Can Zeybek, ikinci İsmail Balaban, üçüncüler Hüseyin Gümüşalan ve Mehmet Yeşil Yeşil podyuma davet edildi.

Başpehlivanların kupa ile madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından takdim edildi. Bakan Bak, başpehlivan Zeybek'in altın kemerini de taktı.

Diğer boylarda dereceye giren pehlivanların ödülleri Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ile Ediz Ün, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim tarafından verildi.

Ödül töreninin tamamlanması sonrası geçen yılın başpehlivanı Mustafa Taş tarafından cuma günü göndere çekilen Türk bayrağı, bu yılın başpehlivanı Zeybek tarafından İstiklal Marşı eşliğinde indirildi.

BAŞPEHLİVAN YUSUF CAN ZEYBEK, HAMAM GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ



662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, geleneği devam ettirerek hamamda yıkandı.

Başpehlivanlık güreşi sonrası doping kontrolü için numune veren Zeybek, daha sonra Sarayiçi'nden çıkarak kent merkezine geldi.

Bankalar Caddesi'nde kalabalık tarafından alkışlarla karşılanan Zeybek, tebrikleri kabul etti, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

Ardından Selimiye Camisi yanındaki Saray Hamamı'na giden başpehlivan Zeybek, burada Cami İmamı Erdal Albayrak tarafından karşılandı.

Albayrak, Zeybek'i tebrik edip Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Okunan duanın ardından Zeybek, hamama girerek yıkandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI ZEYBEK'İ KUTLADI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'i tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'i canı gönülden tebrik ediyorum. Ata sporu geleneğimizi devam ettiren, emek veren tüm pehlivanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK'TAN KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI YUSUF CAN ZEYBEK'E TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutluyorum. Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden tüm güreşçilerimize tarihi mirasımızın yaşatılmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Geçmişi geleceğe taşımanın gururunu gelecek yıllarda da yaşamayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

KIRKPINAR'DA DERECEYE GİREN PEHLİVANLAR



662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sonuçlar şöyle oluştu:

Baş:

1- Yusuf Can Zeybek (Antalya)

2- İsmail Balaban ( Antalya)

3- Mehmet Yeşil Yeşil (Balıkesir)

3- Hüseyin Gümüşalan (Kocaeli)

Başaltı:

1- Enes Doğan (Antalya)

2- Osman Kan (Antalya)

3- Bekir Eryücel (Çorum)

3- Yunus Emre Yaman (Ankara)

Büyük Orta Büyük Boy:

1 - Hüseyin Soğukoğlu (Kocaeli)

2- Yunus Emre Akman (Kocaeli)

3 - Ömer Yasir Gökkaya (Antalya)

4- Cafer Hami Çarkacı (Çanakkale)

Küçük Orta Büyük Boy:

1 - Rıza Durmuş (Antalya)

2 - Ömer Faruk Kırat (Ankara)

3 - Mert Arıcı (Yalova)

3 - Adil Kıvrak (Antalya)

Küçük Orta Küçük Boy:

1 - İhsan Derin (Balıkesir)

2 - İlker Durmuş (Antalya)

3 - Ramazan Yıldız Çilenker (Antalya)

3 - Tuğberk Koç (İstanbul)

Deste-3: (Deste büyük)

1 - Murat Gonca (İstanbul)

2 - Ömer Bulut (Antalya)

3 - Yusuf Kırat (Ankara)

3 - Hüseyin Coşkun (Antalya)

Deste-2: (Deste orta)

1 - Beytullah Uludağ (Zonguldak)

2 - Umut Erdoğan (Denizli)

3 - Hüseyin Şenel (Samsun)

3 - Yusufcan Akdaş (Balıkesir)

Deste-1: (Deste küçük)

1 - Oğulcan Yurdakul (İstanbul)

2 - Efe Rüştü Atuntaş (Tokat)

3 - Osman Nuri Çıldan (Muğla)

3 - Hüseyin Aykut (Çanakkale)

Ayak:

1 - Necip Bülbül (Balıkesir)

2 - Yılmaz Kalyoncu (Kahramanmaraş)

3 - Barış Kemal Yiğit (Kocaeli)

3 - Oğulcan Humar (Bursa)

Tozkoparan:

1 - Mustafa Yıldız (Antalya)

2 - Yasin Uzun (İstanbul)

3 - Eren Bilgiç (Antalya)

3 - Muhammed Ali Şipal (Denizli)

Teşvik-2:

1 - Emre Baran (Muğla)

2- Mustafa Ekin (Kocaeli)

3 - Muhammet Mustafa Kalyon (Yalova)

3 - Mehmet Başkan Bozkurt (Antalya)

Teşvik-1:

1 - Aydın Can Gümüşdağ (Edirne)

2 - Hamza Yakup Oran (Bursa)

3 - Mustafa Yanmaz (Yalova)

3 - Fırat Bozca (Balıkesir)

Minik-2:

1 - Rüstem Öztürk (Bursa)

2 - Gökdeniz Alperoğlu (İstanbul)

3 - İsmet Emir (Balıkesir)

3 - Hasan Hüseyin Şahin (Balıkesir)

Minik-1:

1- Enes Yasin Kalender (Çorum)

2- Bedirhan Zeki Demir (Muğla)

3- Yusuf Tosuncuk (İstanbul)

3- Ali Bakan (Denizli)

En İyi Peşrev:

1 - Ali Rıza Özkaralar (Edirne)

2 - Caner Yaykın (Edirne)

3 - Tevfik Gülten (Edirne)