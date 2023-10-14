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14 Ekim 2023 Cumartesi 14:24:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 14:24:00

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Manisa-İzmir etabı başladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) yedinci gününde Selçuk-Manisa-İzmir etabı başladı.

Etabın startı, AK Parti İzmir milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Efes Antik Kenti girişinden verildi.

Turun 159,8 kilometrelik Selçuk-Manisa-İzmir etabına, 24 takımdan 135 bisikletçi katılıyor.

Yarışın bu etabında bisikletçiler, İzmir'in Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinden Manisa'ya ulaşacak, Sabuncubeli Tüneli'nden geçerek İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerine gelecek ve Karşıyaka İskelesi'nde finişi gerçekleştirecek.

Genel olarak düz bir parkurda mücadele edecek bisikletçiler, Torbalı Dağkızılca ve Manisa Sabuncubeli mevkilerinde tırmanış ve iniş yapacak.

Tour of Türkiye 2023, yarın İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

Etiketler : türkiye bisiklet federasyonu türkiye bisiklet turu tour of türkiye 2023
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