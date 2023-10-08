58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabı ile başladı. Etabı 2 saat 44 dakika 30 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımından Jasper Philipsen kazandı. 24 takımdan 163 sporcunun katıldığı dev organizasyona halkın ilgisi de hayli fazla oldu. Sabahın ilk ışıklarından itibaren start ve Antalya'daki finiş noktasında yüzlerce insan son hazırlıklar için canla başla çalışarak etaba son şeklini verdi. Bisikletçiler 3.9 kilometre nötr startla pedal çevirdikten sonra saat 11.40'ta damalı bayrağın sallanmasıyla büyük mücadele için pedallar dönmeye başladı. Genelde düz, ancak sıcak bir havada mücadele eden sporcular su kaybını önlemek için ilk kilometrelerden itibaren sıvı ihtiyaçlarını gidermeye başladılar.

SPOR-TOTO'NUN ÜÇ SPORCUSU KAÇIŞ GRUBU'NDA

İlk kilometrelerde bir-iki cılız atak yapılsa da herhangi bir kaçış göze çarpmadı. Bisikletçiler parkurun eşsiz güzelliklerini izlemeden de edemediler. Yeşil ve mavinin buluştuğu noktalarda biriken halk da ellerinde Türk bayrakları ile sporculara moral vermeyi ihmal etmediler.

Alarahan geride kalırken yine ataklar dikkat çekti. Bora Hans Grohe'nin sporcuları Peloton'un önünde gruba ayar vermeye çalışırken takım sporcularını kaçış grubuna sporcu yollamak için pedal çevirdiler. 6-7 kişilik grup bir kaçış gurubu oluşturdu. Fakat Peloton'da hızını artırarak ön grubun arayı açmasını önlemeye çalıştı ve grubu kısa sürede yakaladılar. Aynı grup bir kez daha ön grubu oluşturmak için yeniden hamle yaptı. Aralarında Spor Toto Takımı'ndan Doğukan Arıkan, Ahmet Örken ve Serdar Anıl Depe'nin de bulunduğu grup Manavgat'ı artan bir tempo ile geçti.

BEYAZ MAYO'YU BRAM GİYECEK

Etabın ilk prim kapısını Hollanda Milli Takımı'ndan Diesel Bram geçti ve yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Shimano'nun sponsorluğundaki Beyaz Mayo'yu giymeye hak kazandı. Doğukan Arıkan 56.2 kilometrede gerçekleşen prim kapısını ilk sırada geçmek için büyük efor sarf etti, ancak çizgiyi Bram geçmeyi başardı. Bu arada ön grupla, peloton'un (Ana Grup) arasındaki zaman farkı 1 dakikanın altına düştü.

KUMANYALAR DAĞITILIYOR

Bisiklet Turunda en çok merak edilen konuların başında ise yol etaplarında sporcuların gıda sorununu nasıl karşıladıkları idi. Adına Ravitayman (Yemek dağılımına verilen ad) denilen kumanya torbaları etabın 67.4 kilometresi geçilirken dağıtılmaya başlandı. Sporcular sarfettikleri torbaların için de bulunan gıda türlerini bir taraftan pedal çevirerek sarf ettikleri enerjiyi yeniden almaya başladı.

SPRİNT KAPISINI P&S BENOTTI TAKIMI'NDAN TOBİAS NOLDE GEÇTİ

Etabın ikinci prim kapısı 86.2'inci kilometrede gerçekleşti. Mosso'nun sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu alabilmek için kıyasıya bir mücadele başladı. P&S Benotti Takımı'ndan Tobias Nolde çizgiyi ilk geçen sporcu oldu ve yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Yeşil Mayo'yu giymeye hak kazandı. Prim kapısı geçildikten sonra fark 1 dakika ile 55 saniye arasında gidip geldi. Spor -Toto Takımı'ndan Doğukan Arıkan ise kısa süren bir sakatlık nedeniyle geri kalınca Peloton'a yakalandı. Ön grupta Serdar Anıl Depe ve Ahmet Örken kaldı. Finişe 3 kilometre kala ön grupla, Peloton'un arasındaki zaman farkı iyice eridi ve 30 saniyeye kadar düştü. Ön grup yeniden hızlanınca Serdar Anıl Depe ve Ahmet Örken'de geri düştü ve Peloton'a yakalandılar.

KIRMIZI MAYO'YU P&S TAKIMI'NDAN TOBİAS NOLDE GİYECEK

Etabın son prim kapısı finişe 18 kilometre kala gerçekleşti. Üç sporcu kapı çizgisine kadar büyük bir mücadelenin içine girdi. Son anda Nolde atak yapıp çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. Yarınki Kemer-Kalkan etabında Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Kırmızı Mayoyu Nolde giymeye hak kazandı. Son prim kapısından sonra etabın başından beri önde olan ve son olarak iki sporcu olarak devam eden kaçış grubu Peloton ile birleşti. Finişe 14 kilometre kala Peloton hızlı bir tempo ile finişe gelmeye başladı.

MÜTHİŞ FİNİŞ

Peloton son metrelere kadar toplu halde geldi. Hız finiş tamamlanıncaya kadar 54 kilometreye kadar çıktı. Bu müthiş finişi Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazandı ve Genel Ferdi Klasman birincisi olarak Turkuaz Mayo'yu giymeye hak kazandı.

YARIN 166.5 KİLOMETRELİK KEMER-KALKAN ETABI KOŞULACAK

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'una yarın 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı ile devam edilecek.

Fotoğraflar: Özkan Demir