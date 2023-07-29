58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim tarihlerinde yapılacak
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonu, yarışın organize edilmesiyle ilgili tüm mal ve hizmet alımı ile TV çekim ve prodüksiyon hizmetine ilişkin ihale ilanı yayımlandı.
İhale ilanında yer alan bilgiye göre, 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek tur 8 etaptan oluşuyor.
Aynı zamanda Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde de turun tarihleri 8-15 Ekim olarak yer aldı.
TURUN ETAPLARI
Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan turun 2023 parkuru ise şöyle:
8 Ekim: Alanya – Antalya
9 Ekim: Antalya – Demre
10 Ekim: Kaş – Fethiye (Babadağ)
11 Ekim: Fethiye – Marmaris
12 Ekim: Marmaris – Bodrum (Yalıkavak)
13 Ekim: Bodrum – Selçuk
14 Ekim: Selçuk – İzmir
15 Ekim: İstanbul – İstanbul
- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim tarihlerinde yapılacak
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