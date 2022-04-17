57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu sona erdi

141.1 KİLOMETRELİK İSTANBUL-İSTANBUL ETABI PİSTİN KAYGAN VE YARIŞA ELVERİŞSİZ OLMASI NEDENİYLE YARIŞTA BULUNAN UCI (DÜNYA BİSİKLET BİRLİĞİ) KOMİSERLER KURULU TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

YARIŞ DÜNKÜ SONUÇLARLA TESCİL EDİLDİ

YARIŞI GENEL FERDİ KLASMANDA ISRAEL PREMIER-TECH TAKIMI'NDAN PATRICK BEVIN KAZANDI, TURKUAZ MAYO'NUN SAHİBİ OLDU

GENEL TAKIM KLASMANINDA DA EQUIPO KERN PHARMA BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ VE TURUN ÖZEL KUPASINI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

YEŞİL MAYO'YU ALPECIN FENIX TAKIMI'NDAN JASPER PHILIPSEN KAZANDI

BEYAZ MAYO'YU SAKARYA TAKIMI'NDAN BATUHAN ÖZGÜR KAZANDI

KIRMIZI MAYO'YU WILDLIFE GENERATION TAKIMI'NDAN NOAH GRANIGEN KAZANDI

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 141.1 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı Kuzguncuk rampası inilirken meydana gelen kaza nedeniyle sporcuların da parkurun bundan sonraki bölümlerinde tehlike yaşanabileceği görüşü de göz önüne alınarak iptal edildi.

Yarışta bulunan UCI (Dünya Bisiklet Birliği) Komiserler Kurulu, sporcuların da bu isteği doğrultusunda İstanbul-İstanbul etabının geçerli olmayacağı konusunda görüş bildirdi ve etabın iptal edildiğini duyurdu. Etap kazadan sonra nötralize biçimde devam etti ancak klasmana dahil edilmedi.

ŞİMDİ NE OLACAK

Kural gereği doğal afet ve buna benzer durumlarda yarışın iptal edilmesi durumunda bir önceki etabın sonuçları göz önüne alınıyor. Buna göre 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Gelibolu-Tekirdağ etabının sonuçları göz önüne alındı ve bu sonuçlar üzerine sporcular podyuma çıkarak madalya ve kupalarını aldılar.

TURKUAZ MAYO BEVIN'DE

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bu yıl Genel Ferdi Klasmanda Israel Premier-Tech Takımı'ndan Patrick Bevin kazandı. Bevin, Spor-Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. İkinciliği Alpecin Fenix Takımı'ndan Tristan Jay Vine, üçüncülüğü de Drone Hoppers-Androni Takımı'ndan Eduardo Sepulveda elde etti.

YEŞİL MAYO PHILIPSEN'DE

Mosso'nun sponsorluğunda gerçekleşen sprint mayosu (Yeşil) Alpecin Fenix Takımı'ndan Jasper Philipsen'in oldu.

KIRMIZI MAYO

Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda gerçekleşen Kırmızı Mayo (Dağların Kralı) ise Wildlife Generation Takımı'ndan Noah Granigen'in oldu.

BEYAZ MAYO BATUHAN ÖZGÜR'ÜN

Shimano'nun sponsorluğunda gerçekleşen Beyaz Mayo (Türkiye Güzellikleri Mayosu) ise Sakarya BB Takımı'ndan Batuhan Özgür'de kaldı.

TAKIM KLASMANINDA ŞAMPİYON EQUIPO KERN PHARMA OLDU

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) takım klasmanında birinciliği Equipo Kern Pharma kazandı. İspanyol ekibi turun başından bu yana gösterdikleri üstün başarı sayesinde Cumhurbaşkanlığı adına düzenlenen özel kupayı da müzesine götürmeyi başardı.