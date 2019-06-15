45 maçta 21 gol 5 asist! Mariano Diaz Fenerabahçe'ye...

Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Real Madridli Mariano Diaz'la ilgilendiği yazıldı.

Max Kruse, Mario Balotelli, Nikola Kalinic, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriç... Fenerbahçe'nin kalabalık forvet listesine bir isim daha girdi: Mariano Diaz! İspanyol devinin forveti Jovic'le takviye etmesi sonrası Mariano gözden çıkartıldı.

Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi. Mariano için Espanyol da devrede. Ancak 25 yaşındaki forvetin hedefi, şampiyonluk yarışı verecek bir takımda oynamak.

Bu nedenle menajerinin, golcü arayışındaki sarı-lacivertlilere haber gönderdiği kaydedildi. Ersun Yanal ve Comolli, oyuncu gözlemleme ekibinden (scout) Mariano ile ilgili detaylı bir rapor istedi. Eğer bu rapor olumlu olursa, Fenerbahçe kiralık teklifiyle Real Madrid'in kapısını çalacak.

Başarılı oyuncu, yıllarca Real Madrid'in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2017'de 8 milyon Euro bedelle Lyon'a transfer oldu. Mariano, Lyon formasıyla o sezon başarılı bir performans sergiledi ve Fransız ekibiyle çıktığı 45 resmi maçta 21 gol atıp 6 asiste imza attı. Bu performansı sonrası Real Madrid, sözleşmedeki 'geri alma' maddesini kullanarak 25 yaşındaki forveti 21.5 milyon Euro'ya yeniden transfer etti.

Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formasını giyen Mariano, kötü geçen sezonda 22 resmi maçta 746 dakika süre alabildi ve 4 gol attı.

(Fotomaç)